Александр Трушков: "Давно ждал, когда сыграю за "Спартак"

Вратарь "Спартака" Александр Трушков после поражения от "Сочи" (1:3) рассказал о взаимоотношениях с напарником Маркусом Свенссоном, а также признался, что не волновался перед матчем. В текущем сезоне 20-летний голкипер провел 4 матчах в "регулярке" и одержал одну победу. В турнирной таблице Западной конференции "Сочи" идет на девятом месте, а москвичи идут на 13-й строчке.

– Вы сегодня провели первую игру в основном составе. Каковы ощущения, тем более сегодня чествовали Якушева.

– Мы хотели поздравить его с днем рождения, – сказал Трушков. – На трибунах была хорошая атмосфера. А что касается ощущений, я давно этого ждал. Обидно, что проиграли, но в целом ощущения все равно положительные. Никакого волнения перед игрой не было, спокойно вышел. Поговорил с тренером, он сказал, что нужно спокойно выйти и сделать свое дело.

– Маркус Свенссон вас как-то напутствовал?

– Да. У нас с ним очень хорошие отношения. Когда он играет – я его поддерживаю. Мне вчера сказали, что я буду играть с "Сочи" и он меня два дня подбадривал. Мне повезло с напарником.

– По-английски с ним общаетесь?

– Да. У меня была английская школа, поэтому проблем с этим не возникает.

– А шведские слова не пытаетесь учить?

– Они с тренером говорят по-шведски, я пытаюсь что-то понять, но безуспешно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)