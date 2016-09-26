Александр Трушков: "Было ощущение, что "Спартак" дожмет "Барыс"

Вратарь "Спартака" Александр Трушков в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что верил в победу красно-белых в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Барысом" (5:4). Голкипер, который вышел на лед по ходу игры, отметил, что продолжает работать на тренировках и ждет своего шанса.

- У вас было ощущение, что по ходу третьего периода "Спартак" все-таки может дожать соперника?

- Было, конечно. Когда счет стал уже 3:3, думал, все, сейчас понесемся, должны дожать, жаль, пропустили шайбу. Я, конечно, сначала думал, что она была заброшена высоко поднятой клюшкой, но гол есть гол. Спасибо ребятам, что не сдались, дожали и помогли мне выстоять в конце.

- На четвертый гол "Барыса" было тяжело среагировать?

- Да, я видел, что шайба летела поверху - хотел поймать ее на себя, чтобы было без отскока, но кто-то подставляет клюшку - шайба резко попадает в ворота, почувствовал, как она пролетела где-то внизу. Такие шайбы тяжело ловить, но надо над этим работать.

- Чувствуете, что с каждой игрой становитесь сильнее?

- Я провел еще мало матчей. Конечно, работаю над собой и жду шанса, оценивать мою игру будет тренер вратарей.

- Такой матч - воспоминание надолго?

- Конечно. Я начинал не с первых минут, но играю уже второй матч в этом сезоне. Пока все нормально, спокойно.