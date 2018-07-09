Александр Семин: "Не планирую ставить перед собой никаких задач. Нужно выходить на лед и радовать болельщиков"

Нападающий "Витязя" Александр Семин отметил, что перешел в подмосковный клуб с отличным настроем. 34-летний форвард подписал контракт сроком на один год.

– С отличным настроением пришел в новую команду. Медосмотр прошел, все хорошо, – цитирует Семина пресс-служба клуба. – Теперь нужно двигаться только вперед и готовиться к новому сезону. Сложности во время медосмотра? Да какие тут могут быть сложности? Ничего особенного не было.

Личные задачи? Не планирую ставить перед собой никаких задач. Нужно просто выходить на лед, радовать болельщиков, родных и близких своей игрой.