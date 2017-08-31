Александр Могильный: "Амур" перешел на "канадскую" площадку в интересах болельщиков"

Президент "Амура" Александр Могильный сообщил, что смена европейского формата площадки на канадский на домашней арены хабаровчан повысит зрелищность игры. По его словам, такое нововведение должно понравиться болельщикам.

Ранее 31 августа пресс-служба "Амура" сообщила, что домашние матчи команды в чемпионате КХЛ будут проводиться на "канадской" площадке (60 на 26 метров против 60 на 30 у европейских. – Прим. "СЭ").

– Переход на "канадскую" площадку произведен исключительно в интересах болельщиков, – цитирует "Р-Спорт" Могильного. – По своему опыту знаю, что на коробке таких габаритов игра более динамичная, агрессивная, а значит, и более зрелищная. На маленькой площадке некуда спрятаться, нужно гораздо быстрее принимать решения, постоянно возникают голевые моменты. Уверен, что зрителям эти изменения понравятся.

Первую игру на площадке нового размера дальневосточники проведут 11 сентября против "Йокерита", начало встречи – 12.30 по московскому времени.