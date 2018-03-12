Александр Могильный: "Амур" никогда не рассматривался как кандидат на вылет из КХЛ"

Президент "Амура" Александр Могильный отметил, что клуб никогда не рассматривался в качестве претендента на исключение из КХЛ.

На совете директоров КХЛ в прошлом мае было принято решение о сокращении числа клубов лиги после сезона-2017/18 с 27 до 24. В числе кандидатов на исключение по ходу сезона назывались "Югра", "Лада", "Северсталь" и еще ряд клубов. В январе член совета директоров КХЛ Александр Медведев предлагал объединить ряд клубов и проводить домашние матчи этих команд в двух городах.

- Все эти разговоры о том, что нас хотят исключить или объединить с кем-то были, мягко говоря, преждевременными, - цитирует "РИА Новости" Могильного. - Я убежден, даже знаю, что в реальности такого не было. Потому что когда есть клуб с такой историей, с такими болельщиками, его нельзя просто так оставить без КХЛ. Особенно на волне популяризации хоккея в стране и Дальнего Востока в целом. Я думаю те, кто разбирается в ситуации, понимают, что "Амур" никогда не рассматривался кандидатом на вылет из КХЛ.