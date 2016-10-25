Александр Микулович: "У любой команды КХЛ должна быть одна задача – завоевание Кубка Гагарина"

Защитник "Куньлуня" Александр Микулович уверен, что его команда имеет хорошие перспективы. На данный момент китайский коллектив с 30 очками занимает 8-е место в Восточной конференции.

– У любой команды, которая выступает в КХЛ, должна быть одна задача – завоевание Кубка Гагарина, - цитирует "Р-Спорт" Микуловича. - Задача не зависит от того, большой у тебя бюджет или маленький, ты должен выходить и делать все от тебя зависящее, чтобы добиться максимума. Наша команда еще в поиске своей оптимальной игры, но перспективы вполне хорошие. Будем прилагать все усилия, чтобы сыграть весной в играх на вылет.

– Посещаемость матчей в Шанхае крайне невысокая. После трех лет в Канаде необычно видеть практически пустую арену на матчах?

– Конечно, это не радует. Надеюсь, что менеджмент клуба поработает и придумает, как привлечь зрителей на трибуны. Они понимают важность этой работы, но сейчас у них много организационных вопросов, которые по важности перекрывают фактор посещаемости арены.

– В Пекине количество зрителей было бы больше?

– Думаю, да, ведь на первой игре мы собрали неплохую аудиторию. Все ждали первый домашний матч "Куньлуня" в КХЛ. Ажиотаж был большой, ведь договаривались о вступлении китайского клуба в лигу на самом высшем уровне.