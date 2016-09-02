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Александр Медведев: "Рад возвращению в КХЛ в роли одного из участников совета директоров"

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Председатель правления Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Александр Медведев, принятый в состав совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), подчеркнул, что рад возвращению.

В его обязанности будет входить участие в рабочей группе по вопросам сотрудничества с Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ). Ранее Медведев занимал должность президента Континентальной хоккейной лиги.

- Меня ввели в состав совета директоров КХЛ. Буду участвовать в рабочей группе по вопросам международного сотрудничества с ИИХФ, - приводит пресс-служба КХЛ слова Медведева. - Уже обсудили с Дмитрием Чернышенко шаги в этом направлении.

Очень рад, что возвращаюсь в КХЛ в этой роли, а также продолжаю работу на посту председателя правления Молодежной хоккейной лиги.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/09/02/317651.html

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