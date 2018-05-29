Александр Крылов: "Рамо – культовый для "Авангарда" хоккеист"

Председатель Совета директоров "Авангарда" Александр Крылов доволен заключением однолетнего контракта с голкипером Карри Рамо. Руководитель оценил важность хоккеиста как для команды, так и для всего города.

– Карри Рамо – культовый для Омска хоккеист, – цитирует сайт "Авангарда" Крылова. – Как спортсмен он уже давно всем все доказал, лучшее подтверждение тому – великолепная игра Рамо в серии плей-офф с ЦСКА. Думаю, все помнят, как в плей-офф в матче против "армейцев" он отразил 83 броска и фактически в одиночку вытащил матч. С новым главным тренером "Авангарда" Бобом Хартли Карри работал в "Калгари", и тот отзывается о нем как о спортсмене, который крайне ответственно относится к своей подготовке. Не будем забывать, что за спиной у Рамо – перспективный Игорь Бобков, а этот голкипер под руководством нашего тренера Сергея Звягина имеет потенциал стать вратарем номер один не только в "Авангарде", но и в сборной России.

С 2009 по 2013 год финн уже выступал за омскую команду. В прошлом сезоне 31-летний Рамо провел за "Йокерит" 18 матчей в регулярном чемпионате (процент отраженных бросков – 93, коэффициент надежности – 1,94) и 6 – в плей-офф (95,4 и 1,31).