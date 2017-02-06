Александр Кадейкин: "Не хочу думать о будущем, нужно выйти на свой уровень"

Нападающий "Локомотива" Александр Кадейкин подчеркнул, что решение о своем будущем будет принимать после окончания нынешнего сезона. Контракт форварда с железнодорожниками рассчитан до 30 апреля 2017 года.

23-летний россиянин в розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ провел 39 матчей, набрав 14 (5+ 9) очков. Шесть шайб форвард записал себе в актив в промежуток с 14 января по 2 февраля, за что получил вызов в олимпийскую сборную России, готовящуюся к Кубку Словакии.

- Не хочу задумываться или о следующем сезоне, или о том, что будет через месяц. Вопрос о будущем буду решать уже после сезона, - приводит "Р-Спорт" слова Кадейкина. - Мне нужно выйти на свой уровень и играть на нем хотя бы какое-то продолжительное время. В последние три недели мне удается набирать очки, играть как должен, помогать команде добиваться результата. Не хочу что-то анализировать, мне нужно схватиться за это настроение и войти в плей-офф на этой волне, чтобы помочь "Локомотиву" пройти как можно дальше.

В олимпийскую сборную всегда приглашают разных ребят, поэтому ты не можешь сидеть и ждать, что тебя сюда позовут. В этом смысле да, вызов получился неожиданным. Кого-то вызвали, кого-то нет, но, надеюсь, меня позвали сюда не просто так. Значит, я чем-то это заслужил. Я воспринимаю название "олимпийская" скорее по возрасту. Говорят "олимпийская", и сразу в голову приходит мысль о футболе на летних Играх, где играет молодежь до 23 лет.