Александр Хохлачев: "Плей-офф близко, но расслабляться нельзя"

Нападающий "Спартака" Александр Хохлачев после победы над московским "Динамо" (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что красно-белым нужно было лучше отыграть в концовке встречи. Напомним, что "Спартак" вел 5:2 за пять минут до конца матча.

– Плей-офф близко, но расслабляться нельзя, будет очень важная игра с "Северсталью", которую надо обыгрывать, как и рижское "Динамо", потом будет перерыв, - цитирует ТАСС Хохлачева. - С удовольствием обеспечили бы путевку в плей-офф раньше, но все команды бьются и не так легко туда попасть. По началу "Динамо" играло очень жестко, и было тяжело вскрыть их оборону. Во втором перерыве ничего не меняли и сразу забросили в большинстве, потом удалось еще раз реализовать большинство – вся пятерка играла хорошо.

Не должны были так играть концовку и давать шанс отыграться. 5:2 повели, думали – игра наша, но "Динамо" билось до конца, в концовке поджали, но хорошо, что выстояли и победили.