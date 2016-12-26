07:13 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Хаванов: "В распродаже "Медвешчака" ничего плохого не вижу"

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Бывший игрок НХЛ и сборной России, телекомментатор и постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов подвел итоги дедлайна по трансферам в КХЛ, а также разобрал игру команд заокеанской лиги, лидирующих в своих конференциях к рождественскому перерыву.

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с Александром ХАВАНОВЫМ

– О целесообразности существования "Медвешчака" в лиге не мне рассуждать, – отметил Хаванов. – У команды и у лиги есть свои руководители. Но то, почему он распродает своих игроков, мне понятно. Он использует возможность подзаработать, закрыть какие-то финансовые недочеты, провести сделки, которые не получится сделать в межсезонье. Хорваты набирают игроков по своим принципам. Но если они оказываются востребованными в КХЛ, почему бы этим не пользоваться. Ничего особенно плохого я в этом не вижу. Тот же самый Ти. Джей. Гальярди – хороший и качественный хоккеист, который по каким-то причинам не попадал на карандаш генменеджерам клубов КХЛ. А здесь он приехал, показал себя и продолжит карьеру в "Нефтехимике". (Марат САФИН)

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