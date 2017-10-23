Александр Хаванов: "Тренерам не нужно настраивать своих игроков на матч ЦСКА и СКА"

Постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов уверен в том, что матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и СКА будет интересным. По словам специалиста, Игорю Никитину и Олегу Знарку не нужно настраивать хоккеистов на эту игру.

– Когда мы говорим про СКА, ЦСКА и "Йокерит", не нужно забывать, что все они находятся на "Западе". Все они будут бороться между собой, и в финал Кубка Гагарина из них попадет только один, – сказал Хаванов. – В субботу они, а также "Локомотив", играли между собой. Вполне вероятно, что именно эти команды встретятся в полуфинале конференции. Конечно, могут вмешаться и "Торпедо", и московское "Динамо".

Но, судя по тому, что мы видим в первой половине чемпионата, шансов на это не так много. Обе субботние игры получились очень интересными, боевыми и равными. Считаю, что именно к такому хоккею и надо стремиться: мы увидели откровенное и бескомпромиссное соревнование.

Если говорить о матче ЦСКА – СКА, то тренерам после субботних встреч не надо настраивать своих игроков. Они стали хорошим звоночком о том, что легко в понедельник никому не будет. Эта разминка сделает противостояние армейских команд еще более интересным. (Марат САФИН)

Матч ЦСКА – СКА состоится сегодня, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.