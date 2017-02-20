Александр Хаванов: "Больших сюрпризов от первого раунда я не жду"

Бывший игрок НХЛ и сборной России, телекомментатор и постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов поделился ожиданиями от 1 раунда плей-офф КХЛ. По его словам, больших сенсаций он не ждет.

- Для меня наибольший интерес будут представлять две серии: "Ак Барс" – "Салават Юлаев" и "Динамо" М – "Торпедо", - отметил Хаванов. - Татаро-башкирское дерби – интересное противостояние само по себе. Матчи этих соперников станут украшением первого раунда плей-офф. Убежден, что игроки, выходя на лед, будут понимать, что решающее значение будет иметь не только каждый матч или период, но и каждая смена.

Что касается сенсаций, то больших сюрпризов от первого раунда я не жду. Если, конечно, не считать таковым победу пятой команды над четвертой или третьей над шестой. В этих парах возможны любые исходы. (Марат САФИН)