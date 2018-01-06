Александр Гулявцев: "Северсталь" прорвало на голы"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (5:2) отметил, что его команда провела хороший первый период. Специалист также добавил, что череповчан прорвало на голы.

– Согласен с Андреем Назаровым, – цитирует клубная пресс-служба Гулявцева. – Провели хороший первый период. Сегодня нас прорвало на голы. Знали, что после первого периода "Нефтехимик" будет играть еще активнее. Постарались сконцентрироваться на обороне, сыграть на контратаках, что в принципе у нас получилось. Были контратаки два в один, одну из которых мы в концовке периода реализовали.

Третий период был нервозный, было много удалений, неоправданных, ненужных. Этим и воспользовался "Нефтехимик". При счете 4:2 они пошли ва-банк, но мы забили в пустые ворота. Хочу поблагодарить ребят за игру, а болельщиков за поддержку.

– Павел Чернов в третьем периоде перестал появляться на льду из-за повреждения. Что-то уже известно о его самочувствие?

– Пока ничего не известно.