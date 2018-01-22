Александр Гулявцев: "Разочарованы результатом матча СКА – "Динамо"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев признал, что матч против "Спартака" (4:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ был равным. Череповчане, несмотря на победу в овертайме, пока находятся за пределами зоны плей-офф (79 очков после 54 игр, у занимающего 8-ю строчку "Спартака" 79 баллов и на один матч меньше).

– Сегодня ребята отдавались, бились, сражались. По-другому играть сейчас нельзя. Матч был упорным и равным. Но ребята выстояли, дотерпели. Может, нам этого очка не хватит в дальнейшем. Хотелось бы поблагодарить ребят и болельщиков.

– Бумагин в конце не выходил из-за травмы?

– У него было небольшое повреждение, к тому же игра не шла, поэтому решили больше использовать Странски.

– Знали, как играют СКА и "Динамо"?

– За матчем не следили, но результатом разочарованы (москвичи в овертайме одержали победу со счетом 3:2. - Прим. "СЭ").

– У вас есть план подготовки на время олимпийского перерыва?

– Дадим ребятам паузу, возможность побыть с семьями. Через пару недель соберемся и будем готовиться.

– Насколько реально обыграть СКА и ЦСКА?

– К этим командам мы относимся с уважением. Но ранее их в чемпионате уже обыгрывали. Почему бы и нам это не сделать? (Михаил ЗИСЛИС)