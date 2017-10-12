Александр Гулявцев: "Невыразительная игра "Северстали"? Эти вопросы ко мне"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после победы над "Спартаком" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что не обвиняет своих игроков в неуверенной игре. Специалист считает, что вопросы по невыразительной игре нужно предъявлять ему.

– Я бы не сказал, что у "Спартака" шестой матч, – это походу больше к нашей команде отнеслось, – сказал Гулявцев. – Мы сегодня были медленные, где-то принимали неправильные решения, они были простые, но ребята почему-то принимали неверные решения. Как сказал Вадим, при такой игре лучше завоевать два очка и выиграть, чем при хорошей игре – проиграть. Я очень доволен, что нам удалось завоевать два очка. Никого из ребят не могу обвинить, все по-своему бились, но может быть на то есть причины, почему сегодня была такая не выразительная игра. Это уже вопросы ко мне.

– Александр Вячеславович, первый матч Игната Земченко, оцените его игру.

– Сыграл, так скажем с корабля на бал, особо не выпал. Пока что он особо не в теме всех наших текущих дел. Я думаю, войдет в тему. Парень неплохой, тем более нам центры нужны. Я думаю, все будет нормально.

– С чем связано, что по ходу третьего периода поменяли звеньями Странски и Рыбин?

– Сегодня второе звено было медленное. Мы попытались внести небольшую динамику. Не то, чтобы это сработало, но мы так решили.