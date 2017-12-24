Александр Гулявцев: "Хоккеисты "Северстали" полностью отдавались игре. Проходимцев не было"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после победы над "Адмиралом" (3:2) в матче регулярного чемпионата отметил, что его игроки почти полностью выполнили установку на игру.

– Мы провели хороший матч. Ребята выполнили практически все, что мы хотели. Соперник – хорошая сбалансированная команда, но у нас есть свои задачи, которые мы решаем и эти три очка дорогого стоят. Хочу поблагодарить ребят за эту игру, они полностью отдавались. Проходимцев не было. Готовимся к следующему матчу.

– Команда была готова к тому, что проведет столько времени в меньшинстве?

– Это не первый матч, когда мы проводим много времени в меньшинстве. Мы на предсезонных играх много времени играли в меньшинстве. Смотрели и разбирали то, как играет в большинстве соперник. И нам удалось нейтрализоваться большинство "Адмирала". Я думаю, ребята справились.