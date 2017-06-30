Александр Филиппенко: "Ягр? Свяжемся в ближайшее время"

Генеральный менеджер "Амура" Александр Филиппенко заявил "СЭ", что хабаровский клуб готов начать переговоры с прославленным чешским форвардом Яромиром Ягром.

– Нужен ли нам номер Ягра (улыбается)? Да, конечно, скиньте эсэмэской. Свяжемся в ближайшее время, – отметил Филиппенко.

Завтра чешский ветеран выйдет на рынок свободных агентов после окончания контракта с "Флоридой". Накануне он написал в Твиттере, что не получил предложений от клубов НХЛ. В ответ на сообщение официальный аккаунт "Амура" в шутку пригласил Ягра в хабаровскую команду.

Ранее 45-летний участник Тройного золотого клуба три сезона выступал за "Авангард". (Евгений БЕЛОУСОВ)