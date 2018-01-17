Александр Дыбаль – игрокам "Авангарда": "Ваша ключевая ответственность – перед болельщиками. Не подводите их"

Председатель Совета директоров "Авангарда" Александр Дыбаль встретился с игроками и тренерским штабом команды. Руководитель обсудил с ними последние результаты омичей в регулярном чемпионате КХЛ, а также психологическое состояние всей команды.

– Этот сезон получается очень непростым для нас, – цитирует сайт "Авангарда" Дыбаля. – Но сейчас наступает тот этап, по которому и будут оценивать результаты выступления команды и каждого игрока. Как сыграете в конце, и какой результат получите, – так в итоге и запомнится весь сезон. Остальное забудется. Атмосфера в раздевалке с точки зрения общей нацеленности на результат заметно улучшилась. И нужно максимально сконцентрироваться на оставшихся до плей-офф матчах, чтобы все три периода показывать энергичную игру.

Вы такую профессию выбрали, что почти каждый ваш шаг подвергается публичной оценке. Да, иногда несправедливой и предвзятой. Но вы должны, прежде всего, по максимуму сосредоточиться на игре и сделать раздевалку клуба сплоченной.

Чем хороша профессия хоккеиста? Она дает вам главные положительные эмоции – вы можете принести радость тысячам зрителей, при этом наслаждаясь своей игрой. Я говорил со многими большими мастерами, и все они отмечали: главной ценностью для них была возможность играть перед переполненными трибунами. Они по окончании карьеры физически почувствовали, как им было важно получать эту энергию. Помните, что ваша ключевая ответственность – перед болельщиками, которые с вами на арене и в горе, и в радости. Не подводите их. Они могут простить поражение, но не простят отсутствие самоотдачи. В итоге игроки оцениваются по тому, чего они достигли вместе с командой, а не по тому, где они играли или что о них иногда писали в прессе.

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