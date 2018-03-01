Александр Барабанов: "В плей-офф СКА постарается не доводить до овертаймов"

Нападающий СКА Александр Барабанов после заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали" (1:0 Б) отметил, что тяжело переключиться после Олимпийских игр-2018. Форвард также добавил, что питерцы в плей-офф постараются не доводить до овертаймов.

– Каково сразу после Олимпиады вернуться в КХЛ?

– Тяжело переключиться, но надо сделать это как можно быстрее, потому что впереди уже в плей-офф.

- В плей-офф буллитов не будет, насколько тяжело было исполнять их в этой игре?

– Постараемся вообще не доводить до овертаймов. А так, буллиты мы отрабатывали.

– Сегодня не везло в нападении?

– Моменты были, просто забить не удалось.

– Почему сегодня игра была такой упорной?

– Потому что "Северстали" нужно было очки брать, решалась их судьба в плей-офф. И мы приехали после Олимпиады уставшие.

– Могли попасть в первом раунде и на московское "Динамо", и на "Спартак". "Северсталь" – самый удобный соперник?

–Не думали об этом. Не помню, чтобы было такое – вышли и в первом раунде было легко.

– Крепкое рукопожатие у Президента России?

– Да, крепкое (смеется). (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, что СКА занял первое место турнирной таблицы Западной конференции, "Северсталь" - восьмое. Команды встретятся в плей-офф КХЛ.