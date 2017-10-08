Александр Андриевский: "Везет тому, кто везет"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после поражения от "Магнитки" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на удаления.



– Нам было важно после предыдущего матча сыграть хорошо. Ребята настраивались и проявили характер. Единственное – игра в неравных составах и два ненужных удаления, – приводит слова Андриевского пресс-служба "Адмирала". – Это предрешило исход матча. "3 на 5" с "Магниткой" играть очень тяжело. Пропущенные шайбы наложили отпечаток на всю игру. Ребята старались, отдали все силы, но не получилось. Везение? Я по-прежнему считаю, что дело в индивидуальном мастерстве. Хотя и везение должно быть. Я работал под руководством отца Ильи Воробьева, он говорил: "Везет тому, кто везет".