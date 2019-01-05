Александр Андриевский - о 0:7 от "Спартака": "Так играть нельзя"

Главный тренер "Сибири" Александр Андриевский на пресс-конференции подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком" (0:7).

– Провалили 2-й период – без вопросов, – заявил Андриевский. – Для меня оказалось неожиданностью, что не смогли собраться, особенно после 2-х голов. Раньше у нас не было игр, в которых мы рассыпались. Во 2 периоде играл только "Спартак", а мы рассыпались. Мы пытаемся зацепиться за плей-офф, нельзя так играть. Я верю в парней, что соберемся.

– Брюле когда вернется в строй?

– Пока проходит курс лечения. Обходимся без него.

– Незасчитанный гол надломил команду?

– Определяющим этот эпизод не стал, можно было зацепиться.

– Почему заменили Тейлора?

– Минута проходит – 2 гола, надо было стряхивать команду. Ошибка была.

– В раздевалке после матча был долгий разговор?

– После игры нет. Долгий разговор был после 2-го периода. (Евгений Белоусов)

Все о КХЛ – здесь