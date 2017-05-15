"Ак Барс" утвердил план подготовки к новому сезону КХЛ

Руководством и тренерским составом "Ак Барса" утвержден план подготовки команды к новому сезону КХЛ, информирует пресс-служба казанцев. В начале июля команда соберется на тренировочной базе для прохождения углубленного медицинского осмотра. С 3 по 9 июля "барсы" будут тренироваться в Казани.

С 10 по 22 июля "Ак Барс" проведет учебно-тренировочный сбор в Финляндии. После этого команда возобновит тренировки в Казани. На 26 июля запланирован контрольный матч с "Нефтяником", который пройдет в Альметьевске. 28 июля казанцы сыграют с "Нефтехимиком".

С 1 по 6 августа "Ак Барс" примет участие в предсезонном турнире в Нижнем Новгороде. Другими участниками данного турнира станут "Торпедо", новокузнецкий "Металлург", "Салават Юлаев", "Автомобилист" и "Спартак".

С 8 по 11 августа "барсы" продолжат тренировки в Казани. С 12 по 16 августа "Ак Барс" примет участие в турнире на Кубок "Латвийской железной дороги" в Риге. Среди соперников казанцев - рижское "Динамо", "Локомотив" и минское "Динамо".