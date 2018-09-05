"Ак Барс" проиграл "Витязю"

"Ак Барс" уступил "Витязю" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:5. В составе гостей дубль оформил нападающий Марек Гривик.
Хоккей
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"Ак Барс" (Казань) - "Витязь" (Подольск) - 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
Голы: Чернов - 1 (А. Семин), 5:01 - 0:1. Гривик - 1 (бол., Аалтонен, Комаров), 12:15 - 0:2. Абросимов - 1 (Батыршин, Ландер), 13:05 - 1:2. Ткачев - 1 (бол., Малыхин), 19:17 - 2:2. Малыхин - 1 (бол., Галиев, Постма), 28:29 - 3:2. А. Семин - 1 (Чернов, Макеев), 39:33 - 3:3. Рендулич - 1 (бол., Аалтонен, Мозик), 48:37 - 3:4. Гривик - 2 (п.в., Швец-Роговой), 59:59 - 3:5.
Вратари: Шарыченков (58:39) - Ортио.
Штраф: 10 - 6.
Броски: 25 (5+8+12) - 24 (10+8+6).
Судьи: Белов, Бирин.
5 сентября. Казань. "Татнефть-Арена".