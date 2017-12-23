"Ак Барс" продлил контракт с Биляловым

"Ак Барс" продлил контракт с вратарем Тимуром Биляловым, сообщает KHL Media Team. Соглашение с 22-летним игроком рассчитано до апреля 2020 года. Прежний контракт голкипера действовал до апреля 2018 года.

В текущем сезоне Билялов провел 7 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых пропустил 12 шайб и отразил 92,3 процента бросков.



Также сообщается, что казанцы вывели из списка травмированных нападающего Джастина Азеведо и защитника Степана Захарчука.