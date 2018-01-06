"Ак Барс" победил "Спартак" и вернулся на первое место "Востока"

"Ак Барс" на выезде переиграл "Спартак" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе гостей отличились нападюащие Владимир Ткачев, Антон Глинкин и Джастин Азеведо.
У красно-белых шайбы забросили форварды Виктор Комаров и Лукаш Радил.
"Ак Барс" занимает первое место турнирной таблицы Восточной конференции, "Спартак" - 7-е в Западаной.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Спартак" (Москва) - "Ак Барс" (Казань) - 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Голы: Ткачев - 20 (Охтамаа, Лукоянов), 8:36 - 0:1. Глинкин - 9 (Глухов, Бурмистров), 16:38 - 0:2. Комаров - 6 (Мирнов, Юдин), 25:30 - 1:2. Радил - 13 (бол., Максвелл, Хохлачев), 40:20 - 2:2. Азеведо - 13 (Яруллин, Секач), 53:20 - 2:3.
Нереализованный буллит: Секач ("Ак Барс"), 44:50.
Вратари: Беспалов (59:03) - Гарипов.
Штраф: 8 - 22.
Броски: 27 (10+12+5) - 25 (10+5+10).
Судьи: Белов, Беляев.
6 января. Москва. ВТБ Ледовый дворец.
utn-32
хм, Западаной конференции... не надо так спешить
02:03