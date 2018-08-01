"Ак Барс" победил "Нефтяник"

"Ак Барс" в товарищеском матче обыграл альметьевский "Нефтяник" (5:3).
Товарищеский матч
"Нефтяник" (Альметьевск) – "Ак Барс" (Казань) – 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)
Голы: Гильманов – 1 (Мансуров, Каменев), 2:26 – 1:0. Марков – 1, 2:52 – 1:1. Батыршин – 1 (Галиев, Манухов), 4:36 – 1:2. Мокин – 1, 8:38 – 2:2. Зарипов – 1 (Яруллин), 12:07 – 2:3. Галиев – 1 (Зарипов), 22:03 – 2:4. Альшевский – 1 (Мокин, Сумин), 39:45 – 3:4. Азеведо – 1 (Марков, Ландер), 54:42 – 3:5.
Вратари: Филоненко – Шарыченков.
1 августа. Альметьевск. ДС "Юбилейный".
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