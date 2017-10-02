"Ак Барс" одержал победу над "Сибирью"

"Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл на своей площадке "Сибирь" - 3:2. Дубль в составе казанской команды сделал форвард Владимир Ткачев.

"Ак Барс" одержал 11-ю победу в сезоне. Команда лидирует в Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Основин - 4, 16:08 - 0:1. Ткачев - 5 (Клинкхаммер), 28:32 - 1:1. Ткачев - 6 (Клинкхаммер, Мих. Сидоров), 32:20 - 2:1. Архипов - 2 (Лукоянов), 49:20 - 3:1. Коньков - 3 (Воробьев, Закриссон), 56:45 - 3:2.

Вратари: Гарипов - Салак (59:23).

Штраф: 47 - 14.

Броски: 26 (6+12+8) - 28 (11+8+9).

Судьи: Гамалей, Оленин.

2 октября. Казань. "Татнефть Арена".