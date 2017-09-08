"Ак Барс" обыграл "Югру" и поднялся на третье место на "Востоке"

"Ак Барс" одолел "Югру" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы поднялись на третье место в Восточной конференции. Дубль в поединке оформил Джастин Азеведо.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Ак Барс" (Казань) - 2:4 (0:3, 2:1, 0:0)

Голы: Попов - 2 (Батыршин), 2:06 - 0:1. Азеведо - 4 (Ландер, Секач), 7:38 - 0:2. Азеведо - 5 (Секач, Ландер), 16:34 - 0:3. Ильин - 2, 23:20 - 1:3. Попов - 3 (Глинкин, Марков), 34:23 - 1:4. Лекомцев - 3 (Дм. Макаров, Пестушко), 39:24 - 2:4.

Вратари: Проскуряков (Фокин, 16:43, 59:35) - Билялов.

Штраф: 18 - 12.

Броски: 30 (10+13+7) - 29 (13+9+7).

Судьи: Беляев, Ержабек.