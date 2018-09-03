"Ак Барс" обыграл минское "Динамо"

"Ак Барс" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ всухую победил минское "Динамо" (2:0). Шайбы на счету Пола Постмы и Джастина Азеведо. Александр Шарыченков отразил все 25 бросков гостей.
Перед началом третьего периода форвард минской команды Андрею Костицыну стало плохо на скамейке, но он пришел в себя и самостоятельно ушел в раздевалку, а через несколько минут вернулся на лед и продолжил игру.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Ак Барс" (Казань) – "Динамо" (Минск) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Постма - 1 (Зарипов, Батыршин), 5:06 - 1:0. Азеведо - 1 (Ландер, Марков), 28:08 - 2:0.
Вратари: Шарыченков - Энрот.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 28 (6+16+6) - 25 (8+4+13).
Судьи: Букин, Гамалей.
3 сентября. Казань. "Татнефть-Арена".