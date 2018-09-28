"Ак Барс" обыграл "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. В составе казанского клуба отличились нападающие Иржи Секач, Антон Ландер и Александр Бурмистров. У хабаровчан заброшенной шайбой отметился форвард Александр Горшков.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Ак Барс" (Казань) - "Амур" (Хабаровск) - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Голы: Горшков - 3 (Атюшов, Турбин), 36:35 - 0:1. Секач - 4 (Постма), 40:38 - 1:1. Ландер - 3 (бол., Секач, Азеведо), 46:42 - 2:1. Бурмистров - 2, 58:33 - 3:1.
Вратари: Шарыченков - Аликин.
Штраф: 12 - 8.
Броски: 27 (6+10+11) - 16 (4+6+6).
Судьи: Ансонс, Овчинников.
28 сентября. Казань. "Татнефть-Арена".