"Ак Барс" может потерять Язькова на пять месяцев

Нападающий "Ак Барса" Никита Язьков заявил, что получил травму плеча во время тренировки казанского клуба. 21-летний хоккеист в ближайшее время пройдет обследование в Германии, после чего будет известен срок его восстановления.

– На тренировке повредил плечо, – цитирует "Реальное время" Язькова. – Сейчас лечу в Германию на обследование. Если будет операция, пропущу пять месяцев.

Язьков является воспитанником новокузнецкого "Металлурга". В этом сезоне он провел 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (8+1) очков.