"Ак Барс" может потерять Язькова на пять месяцев

Нападающий "Ак Барса" Никита Язьков заявил, что получил травму плеча во время тренировки казанского клуба. 21-летний хоккеист в ближайшее время пройдет обследование в Германии, после чего будет известен срок его восстановления.
– На тренировке повредил плечо, – цитирует "Реальное время" Язькова. – Сейчас лечу в Германию на обследование. Если будет операция, пропущу пять месяцев.
Язьков является воспитанником новокузнецкого "Металлурга". В этом сезоне он провел 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (8+1) очков.
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https://realnoevremya.ru/news/86857-forvard-ak-barsa-nikita-yazkov-mozhet-propustit-5-mesyacev-iz-za-travmy-plecha
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