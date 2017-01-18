"Ак Барс" и "Салават" забросили 11 шайб на двоих

"Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Салават Юлаев" - 6:5 ОТ. Решающую шайбу забросил нападающий Артем Лукоянов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 6:5 ОТ (2:1, 2:4, 1:0, 1:0)
Голы: Логинов - 8 (бол., Капризов, Умарк), 1:47 - 0:1. Эллиотт - 4 (бол., Ткачев), 10:40 - 1:1. Секач - 12 (бол., Эллиотт, Азеведо), 18:06 - 2:1. Умарк - 12 (бол., Капризов, Леписто), 20:34 - 2:2. Нестеров - 2 (Капризов, Лазарев), 22:45 - 2:3. Мертль - 11 (Умарк, Капризов), 26:14 - 2:4. Азеведо - 12 (Охтамаа, Свитов), 28:19 - 3:4. Ткачев - 15 (Азеведо, Лукоянов), 29:28 - 4:4. Логинов - 9 (бол., Григоренко), 35:13 - 4:5. Йордан - 2 (Ткачев, Лукоянов), 58:39 - 5:5. Лукоянов - 3, 60:52 - 6:5.
Вратари: Гарипов (Галимов, 37:08, 58:35 - 58:39) - Сведберг.
Штраф: 33 - 28.
Броски: 24 (13+3+6+2) - 40 (14+19+7+0).
Судьи: Белов, Бондарь.
18 января. Казань. "Татнефть Арена".
Fajyz
Singbеrt7 ==== жесть будет, если Свитова дисквалифицируют((( очень полезный игрок.
22:32
Singbеrt7
Y надо было сильно наклоняться у борта. Нормальный силовой прием. Все были сильно раскочегаренные. Это хоккей, дерби.... В общем a la guerre comme a la guerre! Жаль, что Свитов припечатал Мертля вместо Умарка!
22:30
kamenschik
И да, не достоин звания капитана такой псих, как Свитов, не в первый раз подставляет команду
22:22
kamenschik
Гончаров гниль, Свитов психованный неадекват... если б впечатал так Гончарова, только аплодировал бы, но Мертль то при чем??? Надеюсь, все обойдётся, хотя, сам тоже виноват... АБ с победой!!!
22:20
Fajyz
С победой!!! Вытащили не простой матч.
22:19
Singbеrt7
Матч просто супер! Барсов с победой. Эмиль не выручал, непонятно, то ли переволновался, то ли предыдущий матч с ДМ много сил отнял. Но пропустить 5 шайб многовато.
22:18
V0VaN
Капризов опять 4 очка. Молодец!
22:13