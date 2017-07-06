Агент: "Нестеров решил продолжить карьеру в России"

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы защитника Никиты Нестерова, заявил, что хоккеист продолжит карьеру в России. Ранее он отмечал, что у 24-летнего хоккеиста есть два предложения из НХЛ. Нестеров отыграл в 13 матчах за "Монреаль" и набрал 5 (1+4) очков после обмена из "Тампа-Бэй".

– Нестеров решил продолжить вернуться домой и там продолжить карьеру, – написал Мильштейн. – Он подпишет контракт с одним из клубов КХЛ.

Напомним, что права на Нестерова принадлежат челябинскому "Трактору". В НХЛ он провел 132 матча и набрал 33 (9+24) очка