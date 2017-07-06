Нестеров отказался от предложений "Бостона" и "Калгари"

Как стало известно "СЭ", экс-защитник "Монреаля" Никита Нестеров имел два предложения от клубов НХЛ – "Бостона" и "Калгари" – но не принял их, решив продолжить карьеру в КХЛ.
Ранее сообщалось, что у 24-летнего хоккеиста есть два предложения из НХЛ. Нестеров отыграл в 13 матчах за "Монреаль" и набрал 5 (1+4) очков после обмена из "Тампа-Бэй".
Напомним, что права на Нестерова принадлежат челябинскому "Трактору". В НХЛ он провел 132 матча и набрал 33 (9+24) очка.
Весёлый©
Кроме того, есть мнение, что защита "Флэймс" чуть ли не лучшая в лиге.
18:44
nefanat
Бабло важнее КС. Бостон и Монреаль всё-таки одни из лидеров НХЛ.
18:21