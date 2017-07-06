Нестеров отказался от предложений "Бостона" и "Калгари"

Как стало известно "СЭ", экс-защитник "Монреаля" Никита Нестеров имел два предложения от клубов НХЛ – "Бостона" и "Калгари" – но не принял их, решив продолжить карьеру в КХЛ.

Ранее сообщалось, что у 24-летнего хоккеиста есть два предложения из НХЛ. Нестеров отыграл в 13 матчах за "Монреаль" и набрал 5 (1+4) очков после обмена из "Тампа-Бэй".

Напомним, что права на Нестерова принадлежат челябинскому "Трактору". В НХЛ он провел 132 матча и набрал 33 (9+24) очка.

Агент: "Нестеров решил продолжить карьеру в России"