"Адмирал" в ближайшее время планирует провести несколько трансферов

Генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов заявил о том, что клуб в самое ближайшее время проведет ряд сделок, чтобы усилить состав. Дальневосточники после гостевой серии в семь матчей на старте сезона замыкают турнирную таблицу Восточной конференции, набрав лишь три очка.

– Готовим ряд изменений в составе. Нам нужно предпринимать какие-то шаги для улучшения игры, – приводит "Р-Спорт" слова Мухометова. – У моря погоды "Адмирал" не ждет. – От кое-кого откажемся, готовится трансфер. И кое-кого возьмем, если получится. Решится все к понедельнику. Насколько это будет усилением, не могу сразу сказать. На мой взгляд, это добавит нам остроты в атаке. Я считаю, человек может забивать, а для нас это самое главное.

Могу сказать, что к тренеру сейчас вопросов меньше, чем к игрокам. Причем больше всего вопросов к конкретным хоккеистам, которые должны быть лидерами на льду. На данный момент они нам не приносят желаемого. Мы вроде бы немного пропускаем, но очень мало забиваем. В этом главная причина такого старта. У нас нет хоккеистов, которые должны вести команду за собой и делать результат. Вернее они есть, но на данный момент своих лучших качеств не показывают.