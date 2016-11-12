"Адмирал" уступил рижскому "Динамо", несмотря на дубль Сигарева

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское "Динамо" на своем льду одолело "Адмирал" – 3:2. Дублем у гостей отметился Андрей Сигарев, решающая шайба на счету Георгия Пуяца. Для рижан эта победа стала лишь седьмой в нынешнем сезоне.

"Динамо" остается на последнем месте в таблице Западной конференции. "Адмирал" идет шестым на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Адмирал" (Владивосток) – 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Голы: Кулда - 1 (Пуяц), 5:10 - 1:0. Мейя - 3 (К. Редлихс, Толузаков), 10:05 - 2:0. Пуяц - 2 (Маллен, Кулда), 20:32 - 3:0. Сигарев - 2 (Ткачев, Райт), 23:20 - 3:1. Сигарев - 3 (Ткачев), 26:22 - 3:2.

Вратари: Калныньш - Бобков (58:10 - 59:31).

Штраф: 14 - 16.

Броски: 31 (17+10+4) - 31 (6+11+14).

Судьи: Белов, Сергеев.

12 ноября. Рига. Арена Рига.