"Адмирал" победил "Нефтехимик" на турнире в Казахстане

"Адмирал" обыграл "Нефтехимик" со счетом 4:2 в матче Кубка президента Республики Казахстан. В составе победителей по шайбе забросили Джеймс Райт, Владимир Ткачев, Владимир Бутузов и Роберт Саболич. У нижнекамцев отличились Ильдар Шиксатдаров и Павел Здунов.
Кубок президента Республики Казахстан
"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Адмирал" (Владивосток) – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Голы: Шиксатдаров – 2 (Здунов, Якимов), 5:08 – 1:0. Райт – 1, 13:16 – 1:1. Ткачев – 1 (Мищенко), 25:35 – 1:2. Бутузов – 1, 46:33 – 1:3. Саболич – 1 (Григоренко, Мищенко), 48:24 – 1:4. Здунов – 2, 53:00 – 2:4.
Вратари: Ежов – Бобков.
11 августа. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".
- Нефтехимик (Хоккей)
- Павел Здунов
- Адмирал
- Владимир Ткачев (Адмирал)
- Владимир Бутузов
- Джеймс Райт
- Роберт Саболич
- Ильдар Шиксатдаров
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