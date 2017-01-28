12:18 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Адмирал" одержал третью победу подряд, обыграв "Слован"

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В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" на своем льду обыграл "Слован" со счетом 2:1. Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Андрей Сигарев и Дмитрий Саюстов. Единственный гол "Слована" забил Андрей Штясны. Отметим, что для "Адмирала" эта победа стала третьей подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Слован" (Братислава) – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Сигарев – 4 (Райт, Моррисонн), 15:15 – 1:0. Саюстов – 10 (Фисенко, Гавриленко), 15:41 – 2:0. Штясны – 2 (Еглич, Чипчура), 21:09 – 2:1.

Вратари: Бобков – Браст.

Штраф: 6 – 10.

Броски: 30 (15+9+6) – 21 (4+10+7).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

28 января. Владивосток. "Фетисов Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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