Аболс – о поражении от СКА: "Не могу упрекнуть хоккеистов "Лады" за игру до счета 0:3"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс посетовал на слабую реализацию голевых моментов в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (0:5). По словам специалиста, во встречах с таким соперником очень важно первым открыть счет.

– Хорошо сыграли первый период, но, к сожалению, не забили. Любой команде важно забить первой, повести в счете, особенно, если играешь против такого соперника, как СКА, – приводит пресс-служба тольяттинцев слова Аболса. – Излишне говорить, что нельзя было удаляться против такого оппонента, но мы три шайбы пропустили в меньшинстве. До того, как счет стал 0:3, упрекнуть ребят не могу ни в чем, но затем было 10 минут очень плохой игры с нашей стороны.

– Чем вы были недовольны в эпизоде с удалением Кирилла Дьякова?

– Тем, что дали 10 минут штрафа.