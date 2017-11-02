16:31 | Хоккей — КХЛ

13 игроков из КХЛ вошли в состав Чехии на Кубок "Карьяла"


Тренерский штаб сборной Чехии объявил состав команды на предстоящий Кубок "Карьяла", информирует официальный сайт Национального хоккейного союза. В него вошли 25 игроков, 13 из которых выступают за клубы КХЛ. Кубок "Карьяла" пройдет с 8 по 12 ноября.

Состав сборной Чехии:

вратари – Павел Францоуз ("ТРАКТОР"), Марек Мазанец ("СЛОВАН"), Патрик Бартошак;

защитники – Томаш Кундратек ("ТОРПЕДО"), Войтех Мозик ("ВИТЯЗЬ"), Якуб Накладал ("ЛОКОМОТИВ"), Ондржей Витасек ("ЮГРА"), Владимир Рот, Михал Моравчик, Давид Немечек, Ладислав Шмид, Либор Шуляк;

нападающие – Робин Ганзл, Андрей Нестрашил (оба – "НЕФТЕХИМИК"), Роман Хорак ("ВИТЯЗЬ"), Ян Коварж ("МЕТАЛЛУРГ" Мг), Лукаш Радил ("СПАРТАК"), Михал Ржепик ("СЛОВАН"), Иржи Секач ("АК БАРС"), Мартин Затевич, Михал Бирнер, Милан Гулаш, Якуб Клепиш, Доминик Кубалик, Якуб Лев.

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Материалы других СМИ
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