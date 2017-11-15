Егор Зайцев - о поражении молодежки: "Зарабатываем ненужные удаления, которые соперник реализует"

Защитник молодежной сборной России Егор Зайцев отметил, что россияне проиграли команде лиги Квебека (1:3) в матче CIBC Canada Russia Series из-за ненужных удалений. Он также добавил, что у России все равно остается шанс выиграть серию.

Россияне пока проигрывают серию со счетом 2:3. Заключительная встреча состоится вновь против команды Квебека в ночь с четверга на пятницу.

– Не использовали свои шансы во втором периоде, а когда в конце пришлось отыгрываться, уже сказалось, что проводили второй тяжелый матч за два дня, – приводит официальный сайт ФХР слова Зайцева. – Времени на отдых было совсем мало, да еще и ранний подъем и перелет какие-то силы отняли. Но все равно вполне могли победить, получалось создавать моменты, но зарабатываем ненужные удаления, которые соперник реализует, а мы в большинстве не забили – отсюда и такой результат.

Возможность выиграть серию все равно остается, так что будем стараться ее использовать. Исправим ошибки, сыграем по заданию и будем реализовывать свои моменты.