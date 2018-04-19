Александр Зыбин: "У Исхакова вылетела нога"

Главный тренер юниорской сборной России Александр Зыбин после первого матча чемпионата мира-2018 в Челябинске против Франции (7:1) отметил, что недоволен качеством игры в третьем периоде. Также наставник рассказал о повреждении форварда сборной России и "Красной Армии" Руслана Исхакова. В первом периоде игры нападающий попал в стык с противником, после чего не выходил на лед.

– Первый матч на турнире у нас в России, – заявил Зыбин. - У 18-летних ребят присутствовало волнение. Первый период вкатились, создали много голевых моментов. Думаю, игра понравилась зрителям. Результата мы достигли, качеством игры в третьем периоде мы не довольны. Будем дальше работать.

– Гол на последних минутах мобилизует?

– Забивать полетели все – и защитники, и нападающие. Вторые должны забивать, а первые обороняться. Мы говорили, что каждый должен заниматься своим делом. Будем разбираться.

– Что с Исхаковым?

– В первом периоде он поехал обыгрывать. Вкатился в борт, у него вылетела нога. Сначала вроде бы ничего, но потом почувствовал себя немножко некомфортно. Сейчас поехал выяснять, они поехали в ближайшую клинику посмотреть, что с ногой. (Евгений БЕЛОУСОВ)