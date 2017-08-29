Символом гандбольного "Спартака" стал гладиатор

Символом новичка мужской суперлиги "Спартака" стал гладиатор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе красно-белых Ольгу Братухину. О создании нового московского клуба было объявлено этим летом. 14 сентября "Спартак" проведет первый официальный матч в истории - во дворце спорта "Динамо" в Крылатском против СКИФа из Краснодара.

- Вход на матч будет осуществляется по бесплатным билетам, получить которые можно в обществе "Фратрия", а также непосредственно в день игры в точке распространения перед Дворцом спорта, - сказала Братухина. - На матче зрители смогут увидеть и символ команды, которым был выбран гладиатор.