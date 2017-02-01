"Ростов-Дон" разгромил "Ставрополье-СКФУ"

"Ростов-Дон" в матче предварительного этапа чемпионата России разгромил на своей площадке "Ставрополье-СКФУ" - 42:21. "Кубань" обыграла "Университет" - 35:20, а "Звезда" была сильнее "Луча" - 25:22.

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) - 42:21

"Звезда" (Звенигород) - "Луч" (Москва) - 25:22

"Кубань" (Краснодар) - "Университет" (Ижевск) - 35:20