Левон Акопян: "Я – жесткий тренер, и не все это могут пережить"

Главный тренер "Лады" Левон Акопян признался, что хотел бы выступать со своей командой в Лиге чемпионов. В этом сезоне тольяттинский коллектив, занявший по итогам прошлого чемпионата России третье место, вышел в групповой этап Кубка ЕГФ.

– Очень комфортно мне работается в Тольятти. Нет проблем и в бытовом плане, и в плане руководства командой, - цитирует "Волга Ньюс" Акопяна. - Но есть загвоздка. Я в клубе – четвертый год. И нам пока не удается собрать команду для больших побед. Подчеркну: именно для больших. В чемпионате России медали мы регулярно берем. А хочется в Лиге чемпионов "пошуметь", претендовать в самом престижном клубном турнире Европы на главный трофей.

– Вопрос в деньгах?

– Вероятнее всего, да. Я, впрочем, в курсе, что некоторые игроки не хотят работать именно под моим руководством. Я – жесткий тренер, и не все это могут пережить. Но главный вопрос – финансовый. Сейчас появились клубы, которые предлагают игрокам зарплаты ощутимо более высокие, чем мы можем себе позволить. И если кому-то поступает хорошее предложение, у нас просто нет морального права удерживать игрока. По бюджету мы сегодня за пределами первой пятерки в России.

– Но при этом в "Ладе" ежегодно раскрывается много талантливой молодежи.

– Это так. Но в силу вышесказанного со временем ее сложно удерживать. А ведь ее еще нужно до ума довести. Не скрою, мне очень нравится работать с юными, молодыми игроками, помогать им раскрываться. От самого процесса такой работы я получаю огромное наслаждение. Я вообще-то считаю себя в большей степени детским тренером.