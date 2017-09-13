ЕГФ: мельдоний обнаружен в допинг-пробах Скоробогатченко, Дувакиной и Дудиной

Европейская федерация гандбола (ЕГФ) инициировала разбирательство в отношении федерации гандбола России и трех игроков молодежной сборной России после положительных допинг-тестов, сданных во время чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет. При этом федерация назвала имена спортсменок.
Как сообщает пресс-служба ЕГФ, мельдоний обнаружен в пробах Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной. Они были предварительно дисквалифицированы.
Отмечается, что один из игроков сдал положительный тест в основном раунде турнира, а двое других – в финальном раунде.
Напомним, что женская сборная России стала второй на чемпионате Европы для игроков не старше 19 лет, который завершился 6 августа. Скандал с мельдонием разразился в минувшую субботу.
egoshin-alex
Люди не читают газет, в инете смотрят только фотографии. Это общий уровень культуры наших спортсменов и их тренеров. Дисквал на всю катушку!
13:09
streletc1783
И где они его берут?Старые запасы что-ли?Понятно что это никакой не допинг,но раз так решили(в следствии экономической войны)то не следовать этому правилу просто идиотизм.
13:03
fonkom
Полный идиотизм - то ли спортсменок, то ли тренеров (что более вероятно).
12:51
xxx5
Просто "абзац" какой то !!! Пора действительно за это статью давать, по другому не понимают !!!
09:16
Serenky25
Ну либо мы идиоты..либо...
08:37