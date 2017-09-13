Уличная атлетика при поддержке Datsun
06:36 | Гандбол

ЕГФ: мельдоний обнаружен в допинг-пробах Скоробогатченко, Дувакиной и Дудиной

5

Европейская федерация гандбола (ЕГФ) инициировала разбирательство в отношении федерации гандбола России и трех игроков молодежной сборной России после положительных допинг-тестов, сданных во время чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет. При этом федерация назвала имена спортсменок.

Как сообщает пресс-служба ЕГФ, мельдоний обнаружен в пробах Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной. Они были предварительно дисквалифицированы.

Отмечается, что один из игроков сдал положительный тест в основном раунде турнира, а двое других – в финальном раунде.

Напомним, что женская сборная России стала второй на чемпионате Европы для игроков не старше 19 лет, который завершился 6 августа. Скандал с мельдонием разразился в минувшую субботу.

Скандал с мельдонием в российском гандболе. Что случилось?

5
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

egoshin-alex

Люди не читают газет, в инете смотрят только фотографии. Это общий уровень культуры наших спортсменов и их тренеров. Дисквал на всю катушку!

13:09

streletc1783

И где они его берут?Старые запасы что-ли?Понятно что это никакой не допинг,но раз так решили(в следствии экономической войны)то не следовать этому правилу просто идиотизм.

13:03

fonkom

Полный идиотизм - то ли спортсменок, то ли тренеров (что более вероятно).

12:51

xxx5

Просто "абзац" какой то !!! Пора действительно за это статью давать, по другому не понимают !!!

09:16

Serenky25

Ну либо мы идиоты..либо...

08:37