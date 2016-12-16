Вяхирева, Бобровникова, Сень и Макеева могут попасть в символическую сборную чемпионата Европы

Европейская федерация гандбола опубликовала список из 40 игроков, претендующих на попадание в символическую сборную по итогам чемпионата Европы. Как информирует официальный сайт ФГР, в их число вошли четверо гандболисток сборной России: Анна Вяхирева, Владлена Бобровникова, Анна Сень и Ксения Макеева. В частности, Вяхирева может быть названа лучшей правой полусредней, Бобровникова – лучшей левой полусредней, Сень лучшей линейной, а Макеева – лучшим защитником.

Вяхирева стала одной из лучших бомбардиров сборной России на чемпионате Европы. Правая полусредняя национальной команды провела на турнире 6 матчей, в которых забросила 20 мячей. Бобровникова сыграла 5 матчей, на ее счету 17 голов, при этом она показала 71 процент реализации, один из самых высоких в команде. Сень провела на чемпионате Европы 6 матчей, забросив 18 мячей (72 процента), а Макеева отличилась пять раз.

Лучших из лучших назовут эксперты Европейской федерации гандбола. Однако болельщики также могут поучаствовать в выборах символической сборной континентального первенства. Для этого предлагается проголосовать за своего кандидата на официальном сайте турнира. Мнение болельщиков будет учитываться при окончательном выборе символической сборной чемпионата Европы.

Напомним, что женская сборная России под руководством Евгения Трефилова заняла на чемпионате Европы седьмое место.