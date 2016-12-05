Владлена Бобровникова: "Швеция и Голландия - фавориты чемпионата Европы, Россия на втором-третьем месте"

Левая полусредняя сборной России Владлена Бобровникова в интервью "Р-Спорт" подчеркнула, что команда сможет показать хороший результат на чемпионате Европы, несмотря на обновленный состав. По словам спортсменки, россиянок не считаю фаворитом турнира.

- Как вы себя чувствуете после травмы голеностопа, из-за которой пропустили этап "Золотой лиги" в Норвегии? - вопрос Бобровниковой.

- Я попросила Евгения Васильевича Трефилова дать мне время залечить травму, чтобы помочь команде на чемпионате Европы. У меня было повреждение капсулы голеностопа, из-за чего мне пришлось пропустить два матча "Ростов-Дона" в Лиге чемпионов. Вроде залечилась. Сейчас уже ничего не беспокоит, я в форме.

- После золота Олимпиады все ждут от россиянок победы и на чемпионате Европы.

- Конечно, после таких сумасшедших игр на Олимпиаде все болельщики хотят, чтобы мы вновь победили. Мы тоже хотим этого. Но все должны понимать, что у сборной России сейчас обновленная команда, очень много молодых девочек. К тому же у нас две огромные потери в составе - Полина Кузнецова и Екатерина Ильина, которые травмированы. Даже с таким составом, несмотря на уход нескольких олимпийских чемпионок, думаю, мы сможем показать хороший результат и удивить. Слышала, что сборную России ставят на второе-третье места в прогнозах на европейских гандбольных сайтах.

- А кого считают главным фаворитом Euro?

- На первое место ставят сборные Швеции и Нидерландов.