Виктор Рябых: "Не стоит заострять внимание на поражении от Румынии"

Главный тренер волгоградского "Динамо-Синары" Виктор Рябых выразил мнение, что наставник сборной России Евгений Трефилов проверяет гандболисток команды в критических ситуациях и отбирает тех, с кем будет работать дальше. По его словам, не стоит заострять внимание на поражение россиянок от Румынии на чемпионате Европы.

В среду сборная России проиграла команде Румынии со счетом 17:22 в матче предварительного раунда чемпионата Европы, который проходит в Швеции.

– Не стоит заострять внимание на результате, – приводит "Р-Спорт" слова Рябых. – Видно, что главный тренер даже в критические ситуации – концовка игры, большинство или меньшинство – спокойно выпускает ту же Скоробогатченко, доверяет другим игрокам. Проверяет, как они хороши в начале, как могут сыграть в концовке, как ведут себя в критических ситуациях. Думаю, сейчас идет проверка игроков, с кем дальше работать, он их отбирает. Очень здорово сегодня отыграла Вика Калинина, респект ей большой. Отвратительно сыграли крайние игроки, что левый край, что правый. Самохина, Кожокарь – это не игроки сборной.